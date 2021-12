CSKA Sofia-Roma, Carey salta la sfida con i giallorossi

Il 32enne, che è a quota una rete in campionato (e 3 assist), salterà il match per gravi motivi personali: è già in partenza verso casa

Graham Carey, centrocampista del CSKA Sofia, non potrà partecipare alla partita di domani alle 18.45 a causa di alcuni problemi personali. L'attaccante 32enne aveva giocato la partita d'andata all'Olimpico finita 5-1, segnando la rete del momentaneo vantaggio bulgaro. L'irlandese sembrerebbe aver chiesto a Grisha Ganchev di rescindere il suo contratto dal primo gennaio per stare vicino a sua moglie che sta avendo alcuni problemi di salute. Il CSKA sta valutando ancora la possibile soluzione: non è ancora chiaro quando tornerà il giocatore ma per oggi sembrerebbe essere già in volo verso casa.