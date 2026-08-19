A far aumentare l'entusiasmo per l'arrivo di Rodrigo Mora ci ha pensato José Mourinho che ieri durante la presentazione al Real Madrid ha speso belle parole per il nuovo acquisto dei giallorossi: "Rodrigo Mora è uno dei maggiori talenti del calcio portoghese. Tecnicamente è fortissimo, un creativo che squilibra le partite. Secondo me piacerà tanto ai romanisti, tifosi che non dimentico mai". Oggi l'ex Porto concluderà le visite mediche poi arriverà la firma sul contratto fino al 2031 con un ingaggio destinato a salire da 1.8 milioni a stagione a 2.3. Lunedì la prima all'Olimpico contro la Fiorentina, probabilmente partirà dalla panchina ma Gasperini deciderà nelle prossime ore.