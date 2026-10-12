Si avvicina una notte per certi versi storica, per i prestigio dell'avversario ma sicuramente soprattutto per chi sarà seduto in panchina. José Mourinho tornerà in quello che è diventato il suo stadio, l'Olimpico giallorosso. Sarà una serata magica e da brividi per le emozioni che tutti vivranno in campo e dalla tv. Un turbinio che è già cominciato, come testimonia l'ultima opera dello street artist Drugi. Proprio nei pressi dell'Olimpico, ecco il disegno che raffigura Mourinho accovacciato, con una mano a stringere una sciarpa della Roma e l'altra quella di un ragazzino, vestito completamente di giallorosso che ha in braccio la coppa della Conference League. "Ci tenevamo per mano sul tetto d’Europa. Per una notte dimenticheremo l’amore, ma non dimenticheremo mai chi siamo stati", la descrizione sui social di Drugi.

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