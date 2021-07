Mourinho e la quarantena a Trigoria: led sul campo, tamponi e passeggiate

Prosegue l'isolamento light del tecnico portoghese, giovedì dirigerà il primo allenamento

La camera, con bagno ovviamente, nella foresteria di Trigoria, al primo piano della palazzina principale. La colazione, il pranzo e la cena nel ristorante del club, con Pinto e il suo staff. La mascherina sempre indossata all’interno del centro sportivo, le passeggiate tra i campi all’esterno, un po’ di palestra, tante riunioni. E poi, ancora: due tamponi al giorno, uno rapido e uno molecolare, le partite dell’Europeo viste con i suoi collaboratori, i colloqui (a distanza) con i calciatori. Come riporta Chiara Zucchelli su gazzetta.it, José Mourinho sta trascorrendo così, in quarantena versione light, i primi giorni a Trigoria, all’interno del Fulvio Bernardini. Giovedì dirigerà il primo allenamento ufficiale, poi farà la conferenza. Ha accanto Pinto e poco distanti, ma più isolati, sullo stesso corridoio, i Friedkin. Sul terreno dove si allena la prima squadra è stato installato un enorme Led per poter far vedere direttamente ai giocatori gli errori, o le cose fatte bene, durante le sedute. Mourinho gira per Trigoria in “divisa sociale sportiva” cioè con materiale tecnico New Balance personalizzato e non ha avuto modo di incontrare tante persone, essendo arrivato di venerdì pomeriggio. C’è un lavoro da fare e c’è anche una città da scoprire che lo aspetta a braccia aperte.