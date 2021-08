Mourinho carica i cambi prima dell’ingresso. A Mayoral e Diawara: “Siete forti”

Prima dell'ingresso in campo dell' attaccante e del centrocampista, lo Special One li ha caricati come solo lui sa fare

Mourinho, rivolgendosi a Mayoral, dice: "Sei un giocatore forte, non ti preoccupare che entri adesso". Dedica un momento anche a Diawara : "Sei forte". Lo Special One, da sempre consapevole di quanto sia determinante l'aspetto mentale dei calciatori, motiva i suoi prima di entrare. L'attaccante spagnolo, che ha espresso la sua delusione per lo scarso minutaggio, oggi ha trovato spazio ed è stato protagonista di un colloquio con l'allenatore che ha voluto caricarlo e farlo sentire apprezzato. Stesso discorso per Diawara. Mourinho si concentra su calciatori che sono stati al centro di voci di mercato che possono destabilizzare dimostrando ancora una volta la sua dote di motivatore.