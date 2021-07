Mourinho a Roma, Ciampino si prepara per l’invasione dei tifosi

Attesi migliaia di tifosi al terminal dei voli privati. Le forze dell'ordine preparano il piano

L'arrivo di Mourinho sarà in grande stile, nonostante non sia ancora chiaro se lo Special One dovrà fare la quarantena oppure no. Sbarcherà domani in tarda mattinata a Ciampino e i tifosi della Roma già si preparano per invadere l'aeroporto. Impossibile prevedere quante persone saranno presenti per salutare Mou, ma la possibilità di rivivere un Dzeko-bis (nel 2015 lo accolsero a Fiumicino circa 3mila persone) è concreta. Il Covid non sarà un freno per i romanisti, che aspettano un momento del genere da anni. Già in allerta le forze dell'ordine, che dovranno studiare un piano per far svolgere l'evento nel massimo della sicurezza possibile.