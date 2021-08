Mou studia il tandem e chiama Mayoral: “Deve restare”. Simeone blocca Herrera

Continua il casting per il mediano richiesto da Mou, mentre la squadra si prepara ad affrontare la Salernitana nella seconda giornata di campionato

Vigilia di campionato per la Roma che domani sera scenderà in campo contro la Salernitana. Nella conferenza pre gara, Mourinho ha parlato delle voci sul possibile addio di Mayoral, ribadendo come un terzo attaccante sia essenziale visti i tanti impegni che dovranno affrontare i giallorossi in questa stagione. Senza Zaniolo per via del doppio giallo rimediato contro la Fiorentina, lo Special One potrebbe schierare dall'inizio il tandem Shomurodov-Abraham, con l'uzbeko ad agire alle spalle del centravanti inglese. Per il resto non ci dovrebbero essere variazioni rispetto all'undici titolare schierato fin qui, con le conferme di Ibanez e Cristante. In mattinata sono state rivelate inoltre le date e gli orari delle gare del girone di Conference League: si inizia il 16 settembre alle 21:00, in casa contro il CSKA Sofia. Buone notizie poi per Zaniolo e Kumbulla, convocati rispettivamente con le proprie Nazionali.