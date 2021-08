Calciomercato Roma, Sepe come possibile vice Rui Patricio

Giallorossi e Inter hanno messo gli occhi sull'ex Napoli per il ruolo di secondo portiere

Il ritorno di Gianluigi Buffon tra i pali del Parma ha relegato Luigi Sepe in panchina. L'estremo difensore classe '91, come riportato da Seriebnews.com, sarebbe finito nel mirino di alcuni club di Serie A, tra cui Roma, Inter e Sampdoria. L'ex Napoli percepisce un ingaggio di circa 900 mila euro a stagione, troppi per le casse dei blucerchiati che potrebbero virare su altri obiettivi. Giallorossi e nerazzurri hanno messo gli occhi su Sepe per il ruolo di vice Rui Patricio e Handanovic, anche se la Roma continua a riporre fiducia in Daniel Fuzato come secondo portiere.