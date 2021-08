La Roma chiede Herrera, ma l’Atletico lo blinda: per Simeone è importantissimo

In Messico sono sicuri: l'Atletico ha intenzione di trattenere l'ex Porto, per il Cholo è una pedina fondamentale anche se non un titolare fisso. E Villar è ancora

La Roma resta alla finestra per un'occasione a centrocampo. E tra le suggestioni di questi ultimi giorni è spuntato il nome di Witsel ma anche di Hector Herrera. Il messicano sarebbe il profilo ideale per Mourinho, ma la strada sembra sbarrata in partenza. Il portale messicano 'Vanguardia', infatti, ha tracciato il punto della situazione sull'ex Porto: sarebbe stata la Roma a chiedere Herrera durante i colloqui con l'Atletico Madrid per Gonzalo Villar. Ma i Colchoneros hanno deciso di blindare il centrocampista, che resterebbe volentieri al Wanda. Anche se non è un titolare fisso, Simeone ha grandissima stima di lui e lo reputa un giocatore importantissimo nella sua rosa. Per questo l'arrivo in giallorosso al momento appare davvero molto lontano. Per quanto riguarda Villar all'Atletico, invece, la pista potrebbe aprirsi solo in caso di cessione di Saul, per cui Chelsea e Manchester United stanno provando un accordo per un prestito con diritto di riscatto.