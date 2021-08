Zakaria, parla il ds del Gladbach: “Ci incontreremo con Denis per il rinnovo”

Il club tedesco punta a rinnovare il contratto del centrocampista

La ricerca di un mediano da regalare a José Mourinho non si è mai fermata. Tiago Pinto, d'accordo con l'allenatore, ha individuato in Denis Zakaria il profilo ideale dopo che l'idea Xhaka era sfumata del tutto. La trattativa per il centrocampista del Borussia Monchengladbach non sembra però andare nel verso giusto, la società tedesca infatti continua a fare muro respingendo le offerte arrivate dai giallorossi. Max Eberl, ds del Gladbach, ha parlato in conferenza stampa a riguardo: "Parleremo con Denis per cercare di estendere il suo contratto. Con il Coronavirus in questo periodo i giocatori non dovrebbero rischiare, potrebbero finire improvvisamente senza un club alla fine di un contratto".