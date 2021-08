Shomurodov e Abraham: prove di convivenza

L’uzbeko può partire dalla fascia, ma sembra più adatto a giocare alle spalle del centravanti.

Possono giocare insieme e l’occasione si presenta subito. Domani a Salerno senza Zaniolo (squalificato) Mourinho potrebbe mettere in pratica un’idea che lo stuzzica non poco: Abraham e Shomurodov insieme. Più in gara che dall’inizio. Come riportato su Il Tempo, l’uzbeko può partire dalla fascia, ma sembra più adatto a giocare alle spalle del centravanti. A quel punto potrebbe toccare a Pellegrini allargarsi a destra. Ma si tratta di un’opzione B. Il principale candidato a sostituire Zaniolo rimane Carles Perez e con il gol al Trabzonspor avanza anche El Shaarawy. Chi è sicuro di giocare è Abraham, presentato ieri a Trigoria. La nuova coppia d’attacco ha relegato Borja Mayoral al terzo posto. Per questo lo spagnolo sta ragionando insieme all’agente su un suo addio.