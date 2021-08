Albania, Kumbulla convocato per le qualificazioni ai Mondiali

Il difensore della Roma sarà impegnato nei tre match contro Polonia, Unghera e San Marino

Domani la Salernitana, poi spazio alle nazionali per la prima sosta di questa stagione. Saranno tanti i giocatori della Roma in giro per il mondo, a cui in questi minuti si è aggiunto anche Marash Kumbulla. Il difensore giallorosso è stato convocato dal ct dell'Albania Edy Reja per i match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Saranno tre gli impegni per la nazionae balcanica, contro Polonia, Ungheria e San Marino. Kumbulla è pronto a guidare la sua squadra, in attesa di guadagnare anche la fiducia e magari qualche minuto alla Roma con Mourinho.