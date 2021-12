Mou ritrova Perez e segue Weghorst e Grillitsch. In Coppa Italia c’è il Lecce

La Roma prepara la difficilissima trasferta di Bergamo. Nel frattempo l'assemblea di Lega aiuta la Salernitana e l'Italia di Mancini viene inserita nel girone di ferro per la prossima Nations League

La giornata di oggi è stata legata principalmente al mercato e all'assemblea di Lega per decidere il futuro della Salernitana. Tutti i club di Serie A hanno partecipato alla riunione che si è conclusa con 18 voti favorevoli alla proroga del Trust del club campano che dunque, salvo clamorosi colpi di scena potrà portare a termine la stagione. In chiave calciomercato invece la notizia più importante di giornata riguarda Weghorst. L'attaccante tedesco di proprietà del Wolfsburg, piace da tempo a Mourinho e dalla Germania parlano di un forte interessamento della Roma, viste le difficoltà per il calciatore di trasferirsi in Inghilterra. Sempre in casa giallorossa, si fa sempre più concreta la pista che porta a Florian Grillitsch. Il centrocampista dell'Hoffenheim piace da tempo alla Roma e nella giornata di oggi sono salite prepotentemente le sue quotazioni visto anche il contratto in scadenza e di conseguenza una spesa di certo inferiore rispetto ad altri nomi come Zakaria. Un'altra notizia di calciomercato invece arriva da un ex giallorosso: Kostas Manolas. E' ormai arrivata ai saluti la sua esperienza italiana. L'ex difensore centrale della Roma è tornato in patria per effettuare le visite mediche con il suo ex club, l'Olympiacos, con il quale il greco aveva trascorso due stagioni prima di trasferirsi nella Capitale. L'annuncio è arrovato anche da parte del Napoli che ha ufficializzato l'addio del greco. In serata la Roma ha conosciuto anche il suo avversario in Coppa Italia. La sfidante dei giallorossi arriva dal match tra Spezia e Lecce, conclusa 2-0 in favore della squadra pugliese che si toglie quindi la soddisfazione di battere una squadra di Serie A e il premio sarà la sfida dell'Olimpico in programma per il prossimo 12 gennaio. A chiudere la giornata ci hanno pensato i sorteggi della prossima Nations League. L'Italia di Roberto Mancini, testa di serie, è stata inserita dai sorteggi nel gruppo 3 della Lega A con Germania, Inghilterra e Ungheria.