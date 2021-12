Coppa Italia, agli ottavi la Roma affronterà il Lecce: eliminato lo Spezia

Listowski e Calabresi trascinano i pugliesi agli ottavi dove troveranno i giallorossi di Mourinho

Spezia-Lecce dà inizio alla terza giornata di incontri di Coppa Italia. Match seguito con particolare attenzione dalla Roma che agli ottavi sfiderà la squadra vincente. Gli ospiti passano il turno grazie ai gol di Listowski al 43' e di Arturo Calabresi, cresciuto proprio tra le mura di Trigoria, autore dello 0-2 al 55'. I liguri, mai in partita, hanno ceduto il pallino del gioco agli avversari nonostante la categoria di differenza, creando pericoli solo nel finale, durante il quale hanno colpito un palo e segnato un gol poi annullato per fuorigioco. Sorridono dunque i romanisti che affronteranno il Lecce (in data e orario da definirsi, indicativamente il 12 gennaio), scongiurando il pericolo di affrontare gli spezzini, responsabili di due eliminazioni dal torneo. Una risale allo scorso anno ed è passata alla storia per il pasticcio dei sei cambi effettuati da Fonseca e il suo staff mentre per l'altra si deve risalire al 2015/2016 quando lo Spezia si fece valere ai calci di rigore per 2-4, nella Roma sbagliarono Dzeko e Pjanic.