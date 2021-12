Serie A, la Salernitana rischia l’esclusione dal campionato

I trustee che hanno preso in mano la situazione della società granata hanno chiesto alla FIGC di allungare i tempi per la cessione, fino al 31 dicembre 2021

La Salernitana rischia l'esclusione dal campionato di serie A. Tramite comunicato stampa, la società campana ha fatto sapere che le offerte arrivate non sono accettabili, "poiché carente dei requisiti e/o delle condizioni imposte dall’atto stesso o perché, come in ultimo, il soggetto offerente non ha dimostrato la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari congrui per perfezionare l’operazione". In sostanza, la Salernitana ha due settimane di tempo per trovare un acquirente, dato che la scadenza, fissata per la mezzanotte di ieri, è già stata superata.