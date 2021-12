Weghorst-Roma: Mourinho segue ancora il centravanti del Wolfsburg

In Germania continuano a parlare di un interessamento della Roma per l'attaccante del Wolfsburg

Dalla Germania rimbalzano voci su un possibile interessamento da parte della Roma per Weghorst. La destinazione preferita dell'attaccante in forza al Wolfsburg sarebbe la Premier League ma la nuova procedura per i permessi di lavoro in Inghilterra dopo la Brexit, complica il suo trasferimento oltremanica. Quest'anno il 29enne nazionale tedesco ha realizzato 7 gol in 20 presenze tra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League. Josè Mourinho apprezza il giocatore tanto da averlo cercato già quando sedeva sulla panchina del Tottenham nell'estate 2020. Chissà che non possa essere lui l'uomo giusto per risollevare le sorti dell'attacco giallorosso.