Trigoria, Carles Perez si allena in gruppo. Individuale per Smalling e Ibanez

Le condizioni dei due centrali non preoccupano ma saranno valutate giorno per giorno

La Roma prosegue la preparazione in vista contro l'Atalanta in programma sabato. Può sorridere José Mourinho che recupera Carles Perez, allenatosi regolarmente in gruppo. Lo spagnolo sembra aver smaltito il problema muscolare che lo ha tenuto fuori dalla partita contro l'Inter in poi. Ha lavorato regolarmente con i compagni anche Zaniolo, protagonista di un siparietto durante la partitella. Smalling, che ieri aveva partecipato alla sessione insieme alla squadra, ha preso parte a una gestione individuale programmata così come Ibanez, le condizioni dei due non preoccupano ma saranno valutate giorno per giorno.