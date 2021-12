Roma a caccia del centrocampista: sale Grillitsch, più indietro Roca e gli altri

Il giocatore austriaco dell'Hoffenheim scala posizioni, Pinto al lavoro per portarlo a Trigoria a gennaio

È caccia grossa al centrocampista. E in queste ore stanno salendo le quotazioni di Florian Grillitsch, austriaco dell'Hoffenheim che ha il contratto in scadenza a giugno. Proprio per questo i costi dell'operazione sarebbero abbastanza contenuti, ovvero - come riporta 'calciomercato.com' - tra i 5 e i 6 milioni di euro. Il classe '95 piaceva anche al Napoli, ora è Tiago Pinto a provare lo sprint per portarlo a Roma a gennaio. Nei pensieri del club giallorosso c'è sempre Zakaria, anche lui in scadenza ma con una concorrenza altissima. La lista dei nomi del gm portoghese, però, continua anche con il profilo di Marc Roca del Bayern Monaco, ai margini della squadra bavarese. Anche Arthur della Juventus è stato offerto, ma alla Roma non sembra interessare, oltre a Xeka del Lille e Maggiore dello Spezia che pare non convincere tutti a Trigoria. Rinforzi ma ovviamente anche cessioni, almeno una tra Diawara (piace al Marsiglia) e Villar mentre Mourinho continuerà a puntare sul giovane Bove.