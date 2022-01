Mou mette in guardia la Roma. Reynolds è in Belgio e il Torino pensa a Diawara

Giornata ricca di dichiarazioni in casa Roma. Mourinho avverte la sua squadra ed elogia l'Empoli, mentre Andreazzoli ha parole di stima nei suoi confronti. In chiave mercato Reynolds è partito per il Belgio e Diawara è un obiettivo del Torino

La giornata romanista è legata in particolar modo alla conferenza stampa di Josè Mourinho. L'allenatore ha parlato alla stampa presentando il match di domenica contro l'Empoli al Castellani: "L'Empoli sta facendo una fantastica stagione, non solo per i punti ma anche per il gioco. Lavoro fantastico che stanno facendo lì. Per vincere dobbiamo giocare molto bene". Lo Special One ha poi aggiunto delle dichiarazioni riguardanti il mercato e Tammy Abraham, entrato nei migliori bomber giallorossi alla prima stagione: "Se la domanda è mi aspetto qualcosa di più, io non mi aspetto di più, ma il mercato è aperto. Da Abraham mi aspetto di più. Non soltanto a livello numerico ma anche a livello qualitativo e nelle palle aeree". Giornata di conferenza stampa anche in casa Empoli con l'ex Andreazzoli che ha avuto parole al miele per l'allenatore avversario: "Per me è una fortuna e una soddisfazione, ci siamo confrontati poco sul piano individuale ma Mourinho è stato molto carino all’andata. Per me è una gara come le altre, cerchiamo di fare il massimo sempre. Altre dichiarazioni hanno fatto rumore nell'ambiente romanista, quelle di Alessandro Florenzi. L'ex capitano della Roma ha parlato ai microfoni di Dazn del suo rapporto con la città e del suo addio: "Roma sicuramente mi manca perché è parte di me. Davanti a me c’è stata la successione degli addii di De Rossi e Totti e ho capito che era il mio turno. Nel tardo pomeriggio sono arrivate anche quelle di un altro ex Roma, ovvero Walter Sabatiniche si è soffermato in particolar modo su Totti e De Rossi: "Si gestivano da soli. Sono due campioni incommensurabili".