Florenzi: “La Roma mi ha detto che non servivano più eroi ai tifosi”

Così il terzino lanciato in A da Zeman: "Dopo Totti e De Rossi, è stato il mio turno. Ho accettato le decisioni della società e mi sono comportato da professionista"

Alessandro Florenzi è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare della sua avventura in rossonero. Il terzino ha anche fatto un digressione sul suo passato alla Roma facendo riferimento a due leggende come Totti e DeRossi. Queste le sue parole: "Roma sicuramente mi manca perché è parte di me. E’ stata, è e lo sarà la squadra che ho tifato fin da bambino e per cui ho dato tutto. Il momento in cui ho capito che le nostre strade si stavano separando è quando mi hanno detto che non servivano più gli eroi per i tifosi della Roma. Davanti a me c’è stata la successione degli addii di De Rossi e Totti e ho capito che era il mio turno. L’ho fatto cercando di dare meno problemi possibili e comportandomi da professionista esemplare. L’ho accettato e sono andato avanti. L’esperienza all’estero mi ha aiutato perché non ho mai affrontato la Roma, ora incontrarla in campionato è stata un po’ difficile. Non avrei mai esultato al gol.