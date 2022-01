Reynolds al Kortrijk: l’americano è partito per il Belgio – FOTO

Il terzino americano lascerà i giallorossi in prestito

Bryan Reynolds è pronto per cominciare una nuova avventura. Il terzino americano della Roma questa mattina ha pubblicato una story su Instagram all'aeroporto, confermando la sua partenza. Ad aspettarlo c'è il Belgio e il Kortrijk, squadra che lo preleverà dai giallorossi con la formula del prestito. Dopo la cessione saltata all'Anderlecht, Reynolds giocherà comunque nella Pro League per fare esperienza dopo un anno in cui ha giocato col contagocce, con Fonseca e soprattutto con Mourinho. Il portoghese lo ha messo alla porta senza troppi complimenti. In campo per 90 minuti nella tragica sconfitta contro il Bodo, Reynolds ha poi disputato un solo minuto in campionato in questa stagione, nella partita vinta contro il Sassuolo grazie al gol di El Shaarawy allo scadere. La Roma pensava di aver ingaggiato il vice Karsdorp, ma così non è stato e Mourinho - così come Fonseca lo scorso anno - è stato costretto a forzare le prestazioni dell'olandese. Oggi c'è il jolly Maitland-Niles, che può ricoprire anche quel ruolo in caso di necessità. Un'altra alternativa che potrebbe variare l'assetto tattico è il reintegro di Kumbulla, palesatosi in forma nelle ultime uscite tra campionato e Coppa Italia.