Sabatini: “Totti e De Rossi si gestivano da soli. Giocatori incommensurabili”

L'ex direttore sportivo giallorosso Walter Sabatini ha parlato di Totti e De Rossi a Rai 2. Le parole d'amore fanno tornare indietro nel tempo

Walter Sabatini, neo DS della Salernitana, è tornato a parlare del suo passato in giallorosso su Rai2 a Dribbling. In particolar modo, l'ex DS giallorosso ha parlato dei due capitani della Roma di quel periodo, ovvero Totti e De Rossi: "Totti e De Rossi, due campioni incommensurabili, che si gestivano da soli, ovviamente tenendo presente quello che rappresenta Roma per giocatori di Roma di quel livello. Però erano giocatori meravigliosi anche nei comportamenti”. Sabatini ha poi proseguito raccontando un aneddoto legato proprio a Francesco Totti: "Quando gli consigliavo di smettere gli dicevo: smetti Francesco, non aspettare di cadere da solo sulla palla, smetti quando sei ancora il più forte di tutti, ma in lui c’era ancora la gioia del bambino di giocare a calcio”.