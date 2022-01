Nandez in bilico, il Torino pensa a Diawara: la Roma apre al prestito con diritto

Il ds Vagnati valuta il guineano nel caso in cui dovesse saltare l'arrivo dell'uruguaiano: c'è anche la Samp oltre al Valencia

C'è una nuova pretendente per Amadou Diawara. Il centrocampista della Roma, attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la Guinea, interessa da tempo al Valencia ma in queste ore si sono aggiunte anche due italiane. Come riporta 'Tuttosport', su di lui ci sono anche Sampdoria e Torino. I granata stanno vagliando la possibilità nel caso in cui dovesse saltare l'arrivo di Nandez (c'è l'accordo con il Cagliari, ma non con il giocatore sull'ingaggio). La Roma sarebbe disposta a cedere Diawara in prestito con diritto di riscatto. Un'altra delle alternative per il ds Vagnati è quella che porta ad Amrabat della Fiorentina.