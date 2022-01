Mourinho: “Sul mercato non mi aspetto di più, ma è ancora aperto”

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita in casa dell'Empoli: "Contro la squadra di Andreazzoli non sarà semplice. Smalling sta bene, El Shaarawy è convocato. Abraham ha bisogno di noi e noi abbiamo bisogno di lui"

Redazione

Dopo la qualificazione in Coppa Italia contro il Lecce, la Roma torna a giocare in campionato per l'ultimo match prima della sosta per le nazionali. La squadra di Mourinho, dopo la vittoria col Cagliari, farà visita all'Empoli dell'ex Andreazzoli. L'allenatore giallorosso in questi giorni ha ritrovato in gruppo due calciatori come El Shaarawy e Smalling, da valutare però come tenuta. Di questo e non solo lo Special One parla nella consueta conferenza stampa della vigilia.

I 7 minuti con la Juventus, il primo tempo con il Lecce confermano che questo gruppo è ancora immaturo. E' un immaturità tecnica, un immaturità di personalità o un immaturità di livello di concentrazione che non riesce ad essere distribuita nei 90 minuti e qual è la soluzione che lei ha in mente per un futuro diverso? Prima di tutto un abbraccio al mister Di Marzio, siamo con la famiglia. La domanda, tu ricordi benissimo i momenti che non siamo stati bene. Per me è più facile parlare dei momenti in cui siamo stati bene come i 70 minuti contro la Juve o il secondo tempo contro il Lecce. La partita contro la Juve è già lontana. Una cosa importante per noi è che non dobbiamo nasconderci tra le scuse e abbiamo parlato abbastanza di quella partita lì. Contro il Lecce ho già detto che la responsabilità principale è la mia. Quando uno pensa alla prossima partita e non a quella che sta giocando non aiuta la squadra. Quando si gioca con 3 giocatori di centrocampo dietro la stessa linea e con le stesse caratteristiche la colpa è mia. Avevo in panchina giocatori che mi potevano aiutare a cambiare la dinamica. Per me è questa la storia della partita contro il Lecce.

Come sta Smalling?E se l'eventuale rientro di questo giocatore può suggerirle un eventuale cambio di modulo? Sta bene, magari non benissimo ma sta bene. Si è allenato 2 giorni, venerdì e sabato. Sta disponibile per giocare e se sta bene giocherà. Al momento abbiamo 4 difensori centrali disponibili per giocare. Anche Kumbulla, che è un giocatore che 4-5 mesi fa non aveva fiducia, adesso ha fiducia e l'ha conquistata anche grazie al lavoro.

Abraham è un giocatore che è entrato nei 19 gol segnati dalla Roma ed è sulla scia al primo anno di giocatori come Batistuta e Montella. Senza fare paragoni, quanti margini di crescita ha, soprattutto ora che sta conoscendo meglio le difese italiane? Dove può arrivare questo ragazzo? Dove può arrivare lui con noi , dove possiamo arrivare noi con lui. I numeri sono lì e senza rigori, con tanti pali che potevano essere più gol. Però onestamente mi aspetto di più. Non soltanto a livello numerico ma anche a livello qualitativo e nelle palle aere dove non era cresciuto tanto. Con 24-25 anni che ha adesso nella prima stagione in Italia mi aspetto di più. Ma torno all’inizio, dove possiamo arrivare noi con lui e lui con noi. Spero che la crescita della individualità combaci con la crescita della squadra.

Se togliamo Inter e Juventus quante squadre hanno la rosa migliore della Roma? Penso che la classifica, gara dopo gara, con i cambiamenti che ci sono, penso che siamo lì. In questo momento penso che le squadre che sono tra le prime 4 o 5 del campionato hanno un potenziale che per qualche ragione sono lì. Se possiamo arrivare lì ovviamente sì. Magari nella prossima stagione a poco a poco con continuità possiamo arrivare lì. Non c’è dubbio se si guarda al nostro lavoro di club e di squadra.

Una settimana fa ci aveva detto che il mercato in entrata era chiuso. A distanza di 7 giorni è ancora così e poi le chiedo se invece è chiuso quello in uscita oppure ci saranno altri giocatori che partiranno, mi riferisco a Perez, Diawara..oggi è partito Reynolds. Se la domanda è mi aspetto qualcosa di più io non mi aspetto di più, ma il mercato è aperto. Sulla sessione dipende dal modo come voi pensate le cose. Sembra che ogni volta che un giocatore va in panchina o gioca di meno sembra che la soluzione immediata sia cedere il giocatore. Se è così è complicato. Veretout è stato in panchina una partita ed è già in vendita. Carles Perez gioca ed esce al 45' è in uscita: non è così. I giocatori che sono andati via erano parte di un progetto, di una strategia di struttura della nostra squadra. Penso che questa rosa rimane fino a fine campionato e infatti, in modo obiettivo abbiamo cambiato 4 giocatori con pochissimo minutaggio, con 2 giocatori che in 2 partite hanno fatto tanti più minuti che i 4 in 6 mesi. Oliveira 180 minuti e Maitland 200. Questa è una strategia di struttura della rosa. Oliveira che dà strategie a centrocampo e Maitland che dà protezione a Karsdorp e a Vina e di questo sono contento perché lo abbiamo fatto entro il 10 di gennaio. Gli altri giocatori? Perez ha giocato anche da titolare in 7-8 partite in stagione. Abbiamo bisogno di rosa, non di gente che esce.

Volevo capire di Maitland-Niles, in rapporto al gol che avete preso con il Lecce. Rivedendola bene non ho capito se avrebbe dovuto prendere oppure no Calabresi. Per capire, il Lecce non ha avuto al 2 contro 2 sulla linea di centrocampo. Loro con coraggio e conn un sentire strategico molto buono. Loro hanno fatto molto bene. Maitland doveva stare al limite dell'area in quella situazione lì, ma lui doveva entrare in area e non l'ha fatto. Loro sono stati molto bravi.

La gara contro l'Empoli apparentemente sembrava semplice ma poi non lo è stata affatto perché basti pensare alla partita che hanno fatto i toscani contro l'Inter. Che tipo di partita dovrà fare la Roma domani? e El Shaarawy sarà convocato? El Shaarawy convocato, Spinazzola e Pellegrini sono fuori. Apparentemente non esiste. Milan-Spezia 1-2. Apparentemente non esiste. Apparentemente l'Empoli in coppa con l'Inter 2-2 per 90 minuti. L'apparentemente di Serie A va ad assomigliarsi all'apparentemente di Premier League. L'Empoli sta facendo una fantastica stagione, non solo per i punti ma anche per il gioco. Lavoro fantastico che stanno facendo lì. Tolgo l'apparentemente perchè non sarà facile. Per vincere dobbiamo giocare molto bene. I numeri hanno una media di gol nelle ultime partite di più di 2 gol per partita. Segnano praticamente in tutte le partite. Se non sbaglio nelle ultime 10 solo 2 volte non hanno segnato. Giocano con l'ambizione di vincere e di finire il più alto in classifica. Però queste squadre che giocano sia per la salvezza che per la condizione europea giocano in maniera più rilassata. Tolgo subito l'apparentemente perché per me sarà una gara difficile.

Empoli e Lecce si assomigliano? Ha mai pensato che con qualche gol in più la Roma sarebbe più su dell'Atalanta? Partita simile al Lecce, non credo. Il Lecce è una buona squadra di Serie B, l'Empoli è una buona squadra di A. L'Empoli ti crea difficoltà se gioca con 2 attaccanti o un trequartista o un attaccante e 2 dietro. Gioca sempre con una linea di 4 e questa cosa mi sembra sempre logica. Per me è una buona squadra e il fatto che non siano preoccupati per la classifica è una squadra che ha sviluppato un gioco molto obiettivo e sereno, però andiamo lì con l'obiettivo di fare un ciclo di vittorie e se possiamo fare una terza vittoria di fila lo faremo. E' con questa intenzione che andremo lì.