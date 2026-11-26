Marco Motta è tornato a parlare di vicende giallorosse e, soprattutto, bianconere. Questa sera, infatti, la Juventus ospiterà l'Omonia Nicosia in Europa League e l'ex difensore passato anche alla Roma è l'unico italiano nella storia del club cipriota. Di seguito un passaggio della sua intervista a La Gazzetta dello Sport del periodo nella Capitale:

Avendo vissuto l’inizio del ciclo dei nove scudetti bianconeri, che effetto le fa vedere questa Juventus altalenante? “Mi dispiace soprattutto perché hanno un signor allenatore, Spalletti, che io ho avuto alla Roma e che spero possa rimanere a lungo: lo vedo carico e convinto. Da fuori sembra sempre tutto più semplice, ma la Juventus deve ambire al massimo e spero che possa tornare molto presto a quei livelli”.

Come ricorda Spalletti? “Gli sono grato, perché mi volle all’Udinese e poi andò alla Roma: mi portò in giallorosso e ricordo con enorme piacere quando si fermava personalmente con me a fine allenamento per approfondire un lavoro specifico. Mi ha sempre dimostrato fiducia, è stato importantissimo per la mia carriera”.

Saper creare questo rapporto di fiducia è il suo segreto? “Sì, in quella Roma era evidente. Ricordo ancora le tante lacrime nello spogliatoio quando decise di dimettersi dopo un paio di giornate. Ora mi ispiro a lui: come allenatore mi piacerebbe avere le caratteristiche che ho visto in Spalletti, Conte, Gasperini e Ranieri. Se prendessi anche solo il 5% di ognuno di questi, sarei proprio contento”.