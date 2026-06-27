Grande soddisfazione per Fabio Di Giannantonio, pilota motociclistico romano e romanista che questo pomeriggio ha conquistato il terzo posto nella Sprint Race di Assen. Di Giannantonio, dopo la gara, ha deciso di festeggiare il gradino più basso del podio con i suoi tifosi. E sugli spalti il pilota della Ducati ha subito notato una presenza a lui familiare. In Olanda, infatti, c'era anche un tifoso con una bandiera della Roma pronto a festeggiare il terzo posto di Diggia. Domani alle ore 14 la gara lunga, con Di Giannantonio che scatterà dalla sesta posizione.

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