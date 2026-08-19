Dall'1 al 99 ora sono stati tutti scelti, mancava solamente quello di Rodrigo
Rodrigo Mora è arrivato a Roma: l'incredibile accoglienza dei tifosi a Ciampino
Dopo il bagno di folla per Rodrigo Mora di ieri pomeriggio è arrivata in mattinata anche l'ufficialità. Il portoghese ha scelto l'86 che aveva già al Porto: “È stato un caso, non c’erano molti numeri tra cui scegliere e l’86 mi è sembrato il più bello. Ed è rimasto quello", aveva raccontato in un'intervista. Ed è entrato già nella storia della Roma. Infatti, era l'unico numero che non era mai stato utilizzato dal 1927 ad oggi, ora dall'1 al 99 non ne manca più uno. L'anno scorso Ghilardi era stato il primo ad utilizzare l'87.
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