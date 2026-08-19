La Roma lo ha aspettato. E tanto. Ma finalmente può contare sul suo talento: dopo settimane di trattative, Mora è diventato - ufficialmente - un nuovo giocatore della Roma. Oggi ha svolto il suo primo allenamento, lunedì l'attesa per la sua prima all'Olimpico. Intanto, si è presentato ai tifosi. Ecco la sua intervista ufficiale ai canali del club.

È stato accolto da tanti tifosi. Quali sono i suoi primi pensieri?

“Prima di tutto, vorrei ringraziare la Roma e il Porto. Sono molto felice di essere qui. Ringrazio i tifosi del supporto ricevuto all'aeroporto. Ora sono molto contento e spero di vivere una grande annata.”

Lei è molto giovane. Come si aspetta di giocare insieme a una squadra di campioni? "“Penso che durante la mia infanzia sono cresciuto molto vedendo Dybala e ora poter giocare accanto a lui è qualcosa di molto gratificante per me e per questo ho molta voglia di giocare con lui e conoscerlo”

Tecnicamente, qual è il suo punto di forza? “La capacità di liberarmi degli avversari in situazioni complicate.”

Ha già parlato con Gasperini. Sa valorizzare gli attaccanti. È contento? “Sì, indubbiamente ho molta voglia di lavorare anche con il Mister. Penso che a lui piacciano molto i numeri 10 e a me piace giocare in quel ruolo. Credo che ci troveremo bene”

Ricorda quando ha giocato all'Olimpico? “Ricordo i tifosi, che mi sono stati impressi. È una tifoseria molto appassionata e molto rumorosa. Mi ha colpito il rumore dei tifosi, quella è stata una partita difficile in cui la Roma ha vinto, ma ciò che mi ha impressionato di più sono i tifosi”

La prima volta in Champions League. Che effetto le fa? “L'ho sempre sognato. Era un mio obiettivo e sono molto felice di poterla giocare.”

Perché ha scelto il numero 86? “L’ho scelto la prima volta con il Porto e a partire da quel momento non l’ho mai voluto cambiare. Penso che anche ai tifosi del Porto piacesse questo numero e credo che continuerò a indossarlo almeno per qualche anno ancora”

Per lei è un cambiamento importante. Come sta vivendo questo momento? “Per me è ancora difficile assimilare tutto: è la prima volta che lascio il Porto. Ma sarà un cambiamento importante. Sono felice di essere qui.”

Ha avuto paura che la trattativa potesse saltare? “Sì, come tutti sanno è stata una trattativa difficile che è durata abbastanza a lungo. Sinceramente non vedevo l’ora di arrivare qui. Ho sempre avuto fiducia anche quando sembrava che le cose non andassero benissimo. Ma sì, quando ho saputo che mi sarei trasferito qui sono stato molto felice e devo essere grato per tutto il supporto che ho ricevuto perché quando ho saputo dell’interesse della Roma molte persone e molti tifosi hanno iniziato a mandarmi messaggi e questo mi ha colpito e, ovviamente, mi ha reso felice. Ringrazio tutti per questo in particolare il presidente e il mister. Sinceramente sono molto felice"

Un messaggio per i tifosi della Roma? “Grazie per il sostegno. Darò sempre il massimo in campo. E sempre Forza Roma!”