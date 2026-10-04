Edoardo Bove torna a parlare. L'ex centrocampista della Roma è uno dei protagonisti di oggi al Festival dello Sport di Trento organizzato da 'La Gazzetta dello Sport' e dal palco si è raccontato, da quei momenti bui del malore passando per le ambizioni per il futuro e il passato in giallorosso: "Ho sempre coltivato il sogno di tornare a giocare. Il calcio è una mia grandissima passione. Volevo e voglio vivere di questo. Cosa si prova a essere un calciatore senza il calcio? La sensazione è simile a quella di una grande perdita. Per cause esterne sei costretto ad affrontare la vita in modo diverso. In questo è importante come reagiamo. Possiamo fare quello che vogliamo. Il calcio in quel momento era tutto per me. Ora sono arrivaro all’idea che il calcio è la mia più grande passione ma c’è anche tanto altro. Nei primi momenti mi dava fastidio vedere le partite, i bambini che giocavano. C’è stato un piccolo rifiuto all’inizio, mi sono dato al tennis. Poi sono tornato al calcio, la mia più grande passione", le parole riportate da 'gianlucadimarzio.com'.

Sul documentario che uscirà su di lui: "Sarà un racconto intimo del mio percorso interiore. Se ho dato il permesso alle telecamere di entrare nella mia vita privata è per far vedere le difficoltà che un ragazzo può vivere. Non voglio essere un modello, ma è solo un modo per ispirare le persone che vivono delle difficoltà e per dare la forza di guardare dentro se stessi e farsi aiutare. Cobolli? Non sa neanche quanto è stato importante per me. Il guardare lui conquistarsi i suoi sogni, lavorare. Mi ha dato la forza del dire 'posso farlo anche io'. Lui è entrato nella Roma prima di me. Poi sono arrivato anche io e abbiamo giocato insieme. Io giocavo sia a tennis che a calcio, lui lo stesso. Un giorno lo incontrai a un torneo di tennis e gli chiesi cosa ci facesse lì. Lui mi chiese lo stesso. Era molto più forte di me a tennis. Ha lasciato il calcio per il tennis. Se ci si pensa è una scelta un po’ folle perché nel tennis hai meno probabilità di arrivare. Quando Bruno Conti ci chiamò per dirci che dovevamo decidere tra calcio e tennis, io scelsi il calcio, lui il tennis. Poi ci siamo ritrovati nel nostro percorso. Se Cobolli avesse continuato a giocare a calcio sarebbe arrivato in Serie B".

Bove e il malore in Fiorentina-Inter: "Non ricordo niente di quel momento"

Poi sul malore in"La verità è cheMi sono svegliato in ospedale senza ricordarmi cosa fosse successo. Mi sono trovato a dover affrontare una difficoltà dal nulla. Sono stato costretto a stare lontano dal campo e dalla mia quotidianità per un po’.Per esempio il documentario mi ha aiutato a raccontarmi. Essendo uno introversoUna telecamera senza nessuno davanti mi ha aiutato a tirare fuori le mie emozioni. Sono sempre stato unHo coltivato il sogno di fare il calciatore piano piano. Non pensavo all’inizio di farlo diventare un lavoro. Semplicemente mi ero detto che sarei andato avanti finché non fosse diventato un peso andare al campo. Quel momento non è ancora arrivato".

WATFORD, ENGLAND - APRIL 18: Edoardo Bove of Watford in action during the Sky Bet Championship match between Watford and Sheffield United at Vicarage Road on April 18, 2026 in Watford, England. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

Si arriva a parlare di José Mourinho: "Per me è un grande allenatore e una grande persona, è stato lui a farmi iniziare il percorso calcistico. Poi lui legge tutto, quindi devo per forza parlarne bene (ride, ndr). Che emozione quando mi aveva chiamato nel suo ufficio per dirmi che avrei fatto parte della prima squadra. I miei tre idoli? De Rossi, Nainggolan e Pirlo". E ancora l'esordio con la Roma: "Una grande emozione esordire in quello stadio, ma era strano che fosse così vuoto (per la pandemia, ndr). Le finali con la Roma? Quella vinta una grande emozione per la città. Quella persa uno dei giorni più brutti della mia vita. Custodisco con più valore quella persa perché in Europa league ero stato più protagonista che in Conference. La maggior parte dei cambiamenti avvengono nei momenti più difficili. Quella sconfitta è stata una batosta ma mi ha permesso di crescere. La semifinale di Europa League contro il Leverkusen? Fu un giorno indimenticabile. Una partita che vorrei rigiocare, a parte la finale di Europa League, è un derby che abbiamo perso".