La compagna di Francesco si prende la scena su Rai 1 ed è super sia in pista che fuori: "Ho sofferto tanto per certe voci, ora voglio mostrarmi per come sono". Con Giovanni Pernice sul samba è top e vince la classifica
Noemi a Ballando con le Stelle. La reazione di Totti è tutta da ridere: "Lascia perdere"
È stata un successone la prima uscita di Noemi Bocchi come concorrente a 'Ballando con le stelle', ieri sera in onda con la prima puntata della nuova stagione. E a casa a fare il tifo c'era uno spettatore d'eccezione come Francesco Totti, che su Instagram le ha mostrato tutto il suo supporto, prima ricondividendo il link per votare lei e il suo partner Giovanni Pernice, poi con un "Fiero di te" durante l'esibizione, a cui ha assistito da casa con una tavolata di amici. Una grande occasione per la stessa Noemi, per raccontarsi oltre quella che è l'apparenza dei social della sua storia con Totti. Per questo l'attesa era alta intorno a lei, per quello che avrebbe fatto in pista così come per quello che invece avrebbe detto nella clip di presentazione. E in entrambi i casi non è stata banale. Nella danza si è esibita con Giovanni Pernice con un samba sulle note di 'Serenata' (brano portato al successo da Serena Brancale e Alessandra Amoroso), che ha convinto i giudici che hanno attribuito alla coppia 42 punti su 50 (con due 10), un punto in meno rispetto alle due coppie di testa. Ma a ribaltare la situazione è stato il tesoretto, con i 16 punti attribuiti a Noemi da parte di Rossella Erra: per questo la compagna di Francesco Totti ha chiuso la serata in testa con un totale di 58 punti. E in effetti la flower designer ha mostrato una certa confidenza col ballo, decisamente invidiabile.
Noemi Bocchi a 'Ballando con le Stelle' si prende la scena e parla della separazione tra Totti e IlaryMa la sua vittoria più grande è stata quella di potersi finalmente mostrare e raccontare, forse per la prima volta, al grande pubblico togliendosi più di qualche sassolino dopo essere stata al centro di critiche e gossip per la sua storia con Totti: "Voglio ritrovarmi un po’. Voglio far capire a chi mi guarda che tutto quello che hanno letto su di me non è vero. Prima di stare con Francesco non ero così insicura. Il suo personaggio schiaccia la mia persona, ora sono vista solo come 'la compagna di'. Non sono più la ragazza che ha avuto una vita sua, i suoi impegni, ma solo 'la compagna di'. Stare con lui è positivo, l'amore che ho per lui lo è, ma questo mondo non è così semplice. Mi fanno tanto male le critiche. Vengo vista solo come quella che ha rovinato. Non ho rovinato niente io. Nella vita ognuno ha le proprie responsabilità e, se in una coppia, visto che ci sono passata io per prima, si arriva a lasciarsi, le colpe stanno al 50 e 50. Lui si fa scivolare le cose addosso, io non ci riesco". E anche sui social Noemi ha conquistato un po' tutti con il suo modo di fare, niente affatto sopra le righe ma al contrario molto pacato ed educato. Qualche giorno fa, invece, ospite sulla Rai aveva parlato così: "Mi hanno raccontato come una persona brutta e marcia, il peggio del peggio. In questi anni ho sofferto molto, anche se non mi piace farlo vedere. Ho provato a schermarmi non leggendo le notizie ma queste sono arrivate comunque. È stata dura ma sono qui per mettermi in gioco. Spero di rivelarmi per quella che sono: solare, semplice, umile".
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