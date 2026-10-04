È stata un successone la prima uscita di Noemi Bocchi come concorrente a 'Ballando con le stelle', ieri sera in onda con la prima puntata della nuova stagione. E a casa a fare il tifo c'era uno spettatore d'eccezione come Francesco Totti, che su Instagram le ha mostrato tutto il suo supporto, prima ricondividendo il link per votare lei e il suo partner Giovanni Pernice, poi con un "Fiero di te" durante l'esibizione, a cui ha assistito da casa con una tavolata di amici. Una grande occasione per la stessa Noemi, per raccontarsi oltre quella che è l'apparenza dei social della sua storia con Totti. Per questo l'attesa era alta intorno a lei, per quello che avrebbe fatto in pista così come per quello che invece avrebbe detto nella clip di presentazione. E in entrambi i casi non è stata banale. Nella danza si è esibita con Giovanni Pernice con un samba sulle note di 'Serenata' (brano portato al successo da Serena Brancale e Alessandra Amoroso), che ha convinto i giudici che hanno attribuito alla coppia 42 punti su 50 (con due 10), un punto in meno rispetto alle due coppie di testa. Ma a ribaltare la situazione è stato il tesoretto, con i 16 punti attribuiti a Noemi da parte di Rossella Erra: per questo la compagna di Francesco Totti ha chiuso la serata in testa con un totale di 58 punti. E in effetti la flower designer ha mostrato una certa confidenza col ballo, decisamente invidiabile.

Noemi Bocchi a 'Ballando con le Stelle' si prende la scena e parla della separazione tra Totti e Ilary

Ma la suaè stata quella di potersi finalmenteforse per la prima volta, al grande pubblico togliendosi più di qualche sassolino dopo essere stata al centro di critiche e gossip per la sua storia con Totti: "Voglio ritrovarmi un po’. Voglio far capire a chi mi guarda che. Prima di stare con Francesco non ero così insicura., ora sono vista solo come 'la compagna di'. Non sono più la ragazza che ha avuto una vita sua, i suoi impegni, maStare con lui è positivo, l'amore che ho per lui lo è, ma questo mondo non è così semplice. Mi fanno tanto male le critiche.Non ho rovinato niente io. Nella vita ognuno ha lee, se in una coppia, visto che ci sono passata io per prima, si arriva a lasciarsi,Lui si fa scivolare le cose addosso, io non ci riesco". E anche sui social Noemi ha conquistato un po' tutti con il suo, niente affatto sopra le righe ma al contrario moltoQualche giorno fa, invece, ospite sullaaveva parlato così: "Mi hanno raccontato come unaIn questi anni ho sofferto molto, anche se non mi piace farlo vedere. Ho provato a schermarmi non leggendo le notizie ma queste sono arrivate comunque. È stata dura ma. Spero di rivelarmi per quella che sono: solare, semplice, umile".