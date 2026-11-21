La vita riserva sempre sorprese. Belle e brutte. E quando arriva una di quelle peggiori, rialzarsi non è semplice. Lo sa bene Francisco Moura, laterale del Porto, protagonista di un clamoroso autogol in Coppa che ha fatto il giro del mondo. Un retropassaggio apparentemente innocuo, trasformato in un disastro: il portoghese ha spedito il pallone nella propria porta, attirando le critiche di tutti. E il contraccolpo si è fatto sentire, tanto da chiedere il cambio subito dopo l'errore. Ma non tutti si sono uniti alle critiche. Mora, suo ex compagno al Porto, ha voluto fargli sentire la propria vicinanza nonostante la distanza. Dopo il gol al Tardini, il giallorosso ha mimato una “M” davanti alle telecamere, dedicando proprio a lui l'esultanza. Un gesto che non è passato inosservato. Lo stesso Mora ha poi condiviso la foto sui social, accompagnandolo con un cuore. Gigante, come quello del 'piccolo' portoghese.