La lunga pausa per le nazionali è terminata e già da ieri Trigoria è tornata a popolarsi. All'appello mancano ancora i tre argentini Soulé, Castro e Balerdi che oggi torneranno nella Capitale e da domani saranno a disposizione di Gasperini. Viaggio intercontinentale a parte, il minutaggio per loro è stato limitato nelle tre amichevoli con Bolivia, Burkina Faso e Benin. Il centrale è quello ad aver giocato di più (79 minuti), poi Matias (45) e Santiago (21). Hanno vissuto l'addio di Messi dalla panchina e sono pronti per il Como. Il più utilizzato in questa maxi sosta è stato Rodrigo Mora che ha collezionato 225 minuti col Portogallo Under 21. La stella classe 2007 ha anche messo a referto un assist e un gran gol in rovesciata. Dietro di lui Ndicka (187), Mancini e Pisilli (tutti e due a 180). Tre gare su quattro giocate da Koné con la Francia (151 minuti in totale) che è rimasto fuori contro l'Italia e nell'andata col Belgio è entrato solamente nel finale. Poco utilizzati anche Lulli (45) e Koulierakis (90). Da oggi sono iniziate le prime prove di formazione e Gasp ha riabbracciato Wesley e Malen, entrambi rimasti a Roma per dei problemi fisici già superati.