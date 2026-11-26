Non è sceso in campo al Parco dei Principi, ma Rodrigo Mora ha comunque avuto modo di prendersi la scena in quel di Parigi. Nel riscaldamento di Psg-Roma di ieri sera, infatti, il talentino portoghese è stato 'vittima' di alcuni buffetti da parte dei compagni. Ghilardi, Cristante, Balerdi, Malen e anche Koulierakis hanno scherzato con il 19enne giallorosso, colpendolo sulla nuca evidentemente dopo un errore di palleggio nel 'rondo' di coloro che non sarebbero scesi in campo dal 1' contro i bi-campioni d'Europa in carica. Un gesto affettuoso e scherzoso, che non fa altro che testimoniare l'unione di un gruppo sano, dove la concorrenza in ogni singolo reparto è solo una spinta per fare sempre meglio. E Mora intanto, reduce da quattro gol in quattro gare consecutive in Serie A, si candida per tornare dal 1' contro il Monza, scelte di Gasperini permettendo.

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