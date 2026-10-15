"È stato lui quello che mi ha aiutato di più ad arrivare a Roma, gli sono grato". Rodrigo Mora ha svelato un retroscena sul suo arrivo in giallorosso. Il talento portoghese, protagonista contro il Real Madrid con un assist, ha parlato ai microfoni di TNT Sports e ha riconosciuto il ruolo di Wesley nella sua scelta. Il brasiliano lo ha aiutato ad avvicinarsi alla Roma e ad accettare la nuova avventura. Un rapporto nato subito, già dal primo allenamento. Wesley gli è stato vicino sin dall'inizio, aiutandolo a inserirsi nel gruppo e ad ambientarsi nella nuova realtà. A facilitare l'intesa c'è anche la lingua: entrambi parlano portoghese. Un punto in comune che ha reso più semplice conoscersi e costruire un rapporto fin dai primi giorni a Trigoria