Prima le panchine contro Inter e Como, poi l'ingresso al 46' - al posto di un fuoriclasse come Dybala - contro il Real Madrid. Ieri sera Gasperini si è affidato a Rodrigo Mora e il portoghese non ha certo deluso: una prestazione da talento purissimo dell'ex Porto che ha saltato diverse volte il centrocampo dei Blancos servendo anche l'assist per il momentaneo 2-1 di Malen. Un ingresso in campo luccicante del classe 2007, che con le sue giocate ha sorpreso e stupito anche i tifosi spagnoli che sui social hanno commentato la sua prestazione. "Quel Rodrigo Mora è incredibile, che giocatore!", o anche "Mora ha fatto ballare il Real, ha più calcio lui di tutto il nostro centrocampo", "Quest'estate costava solamente 25 milioni...", questi sono solo alcuni dei messaggi dei fan dei Blancos. Il talento portoghese non ha trovato molto spazio finora, alternandosi spesso con Soulé e Pellegrini sulla trequarti sinistra, ma contro il Genoa potrà tornare a giocare dal 1' per mostrare tutte le sue qualità che ieri - anche contro i fenomeni di Mourinho - hanno impressionato non solo i tifosi giallorossi.