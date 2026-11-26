A tallonare (12 contro 11) Malen nella classifica marcatori di Serie A c'è un nome decisamente a sorpresa, Gustavo Varela del Monza. Proprio domenica i due bomber principi del nostro campionato si affronteranno all'Olimpico. Il centravanti portoghese di Ivan Juric ha parlato a 'Sky Sport' del match con i giallorossi: “Andremo a Roma per prenderci i tre punti, per dare il massimo e ottenere il miglior risultato possibile per noi. Malen è un grande giocatore e sono certo che continuerà sicuramente a segnare. Ed è una cosa positiva per me, ma lo è per ogni attaccante, ci spinge tutti a migliorare, è un grande giocatore. Sa giocare con i compagni, attaccare gli spazi, concludere di destro, di sinistro e di testa, ecco come sono gli attaccanti completi“. E i suoi obiettivi? “Competo con me stesso perché competere con gli altri è un po’ più difficile. Se competessi con gli altri magari tra due mesi qualcuno avrebbe 15 gol più di me e sarebbe triste. Non penso al mercato, ho un contratto con il Monza, e sono concentrato solo per migliorarmi“.