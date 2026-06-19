La nazionale del centrocampista della Roma vuole vincere dopo il pareggio all'esordio contro il Brasile per portarsi momentaneamente in vetta al gruppo C
El Aynaoui, ecco l'accoglienza dei tifosi a Fiumicino e il primo "Forza Roma!"
Comincia il 'sabato romanista' ai Mondiali: a mezzanotte il Marocco affronta la Scozia nella seconda giornata del gruppo C, che alle 2:30 si concluderà con Brasile-Haiti. Al Gillette Stadium di Foxborough parte dal 1' El Aynaoui, alla seconda presenza da titolare nel torneo continentale dopo l'1-1 con il Brasile di domenica scorsa. Al fianco del centrocampista della Roma nel 4-2-3-1 scelto dal CT Ouahbi c'è Bouaddi, finito nel mirino del club capitolino in caso di partenza di Koné. Panchina per un altro giocatore di proprietà giallorossa, Salah-Eddine. Una vittoria permetterebbe agli scozzesi di conquistare l'accesso ai sedicesimi di finale, mentre i nordafricani puntano a dare continuità all’ottima prestazione offerta contro il Brasile. In caso di successo, inoltre, il Marocco si porterebbe momentaneamente in testa al gruppo C, in attesa proprio della selezione di Ancelotti.
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