La Roma ritrova il sorriso in Galles. La sconfitta contro il Cardiff è alle spalle. Oggi i giallorossi hanno calato il poker contro il Newport. Gasp ha potuto provare nuovi schemi e reinventare alcuni giocatori: Hermoso a centrocampo è l'ultima invenzione del tecnico piemontese. Lo spagnolo è stato il protagonista del match, con un gol e un assist. Chi ha dimostrato di essere in forma in questo ritiro è Dybala. L'argentino sta giocando al top, anche se oggi è rimasto un po' in ombra. L'unico momento rilevante della sua partita è stato, per sua sfortuna, il brutto fallo subito da Evans. Un intervento che ha poi fatto scattare la rissa. Quella botta ha lasciato il segno. Infatti, alla fine della partita, Dybala è uscito con il ghiaccio sul ginocchio. Nessun allarmismo. Solo precauzione. Ma, come contro il Cardiff, la Joya è stata ancora una volta bersagliata dalla difesa avversaria. E con l'argentino, visto il suo curriculum, è meglio andarci cauti. Sabato lo aspetta il Brighton.