Il calciomercato della Roma è in piena evoluzione. Va avanti lentamente. Ma qualcosa si sta muovendo. I primi due acquisti, Castro e Koulierakis, hanno già mandato segnali importanti. Si sono integrati alla perfezione. Oggi, contro il Newport, sono arrivati anche i primi gol. Ma non basta. Gasperini vuole altri rinforzi. Almeno quattro. E uno di questi potrebbe essere Endrick. La Roma lo segue da più di un mese. D'Amico vorrebbe replicare un'operazione alla Nico Paz. Fino a oggi, però, il vero ostacolo era il Real Madrid. Il club spagnolo non aveva ancora deciso il futuro del brasiliano. Ora qualcosa è cambiato. Il segnale più importante è arrivato proprio da Endrick. Come riportato dall'esperto di mercato Yagiz Sabuncuoglu, il classe 2006 ha comunicato la volontà di lasciare il Real. Il motivo? Vuole sentirsi protagonista. Non si sente una priorità e cerca maggiore spazio. È giovane. Ha fame. E Gasperini potrebbe essere l'allenatore giusto per farlo crescere. Adesso la Roma può accelerare.