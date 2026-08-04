Gasperini lo reinventa, Hermoso risponde presente. Lo spagnolo è stato il grande protagonista della vittoria contro il Newport. Il tecnico giallorosso lo ha schierato a sorpresa a centrocampo. Una mossa che ha dato subito i suoi frutti. Mario ha firmato una prestazione totale: prima il gol del vantaggio con un inserimento perfetto, poi il rigore conquistato che ha permesso a Castro di sbloccarsi e, infine, l'assist per il definitivo 4-0 di Soulé. Tre giocate decisive in una sola partita. Niente male per un ruolo che, almeno sulla carta, non è il suo. Al termine del match, Hermoso ha parlato del nuovo ruolo, del lavoro con Gasperini e della Roma che sta prendendo forma giorno dopo giorno.

Vittoria da assoluto protagonista. Gol e rigore procurato. Come è andato il match?

"Abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo iniziato male. Loro crossavano ed era difficile. Il mio ruolo è stato diverso rispetto a quello che ho fatto nella squadra. Ma mi sono trovato bene. L'importante è vincere."

Come si è trovato a centrocampo? Gasp te lo ha spiegato?

"Mancano i compagni. Io mi alleno per migliorarmi. E per fare quello che vuole il mister. La mentalità è fare quello che vuole lui. Per me era diverso, per i movimenti e per la testa. Ma alla fine mi sono trovato bene a centrocampo."

Gasp ha detto che alla Roma manca qualcosa. Secondo lei?

"Il mister quando parla dice sempre cosa vede. Sappiamo di essere forti e con grande mentalità. Lo abbiamo dimostrato l'anno scorso. A queste cose ci pensa il direttore sportivo. Noi vogliamo far trovare un buon spogliatoio a chi arriva. Noi vogliamo lottare per tutte le competizioni. Attendiamo nuovi arrivi."

Castro e Koulierakis come li ha visti?

"Sono giovani e hanno voglia di fare. Sono pezzi importanti per fare grandi cose in Champions e in campionato. Tutti i compagni che arrivano per lottare con noi sono i benvenuti."