C'è un dato particolare che accomuna due mondi lontanissimi, come quello di Stephen Antunes Eustaquio e quello di Francesco Totti. Il centrocampista del Canada, che con il bel gol al 92' della sfida contro il Sudafrica ha consentito alla sua nazionale di accedere per la prima volta nella storia agli ottavi del Mondiale, è infatti entrato nella storia anche per un altro motivo. La rete di Eustaquio contro il Sudafrica, infatti, è appena il quinto gol di tutte le edizioni dei Mondiali arrivato nel recupero del secondo tempo di una partita a eliminazione diretta. Un altro storico gol arrivato nello stesso lasso di tempo? Il calcio di rigore di Francesco Totti in Italia-Australia del 2006. A completare questa speciale classifica Davis nel 1998, Huntelaar nel 2014 e Chadli nel 2018.

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