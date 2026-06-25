Il calciomercato della Roma, quello vero, deve ancora iniziare. L’obiettivo principale resta il rinforzo dell’attacco, con Greenwood in pole position. Ma anche gli altri reparti verranno integrati, con Gasperini che chiede giocatori funzionali al suo sistema di gioco. La linea è chiara: rinforzare senza stravolgere. La maggior parte degli investimenti sarà destinata al reparto offensivo. In difesa, invece, la strategia è diversa: nessuna cessione e innesti mirati per consolidare il reparto. Tra i profili seguiti c’è quello di Axel Disasi. Il centrale francese, già sondato nella scorsa sessione invernale, è tornato nei radar giallorossi. Come riportato da Krrish, la Roma ha effettuato contatti e sondaggi ufficiali nelle ultime 48 ore per capire la fattibilità dell’operazione. La richiesta del Chelsea, però, resta alta: circa 25 milioni. I Blues sono aperti alla cessione, ma non intendono fare sconti. Una cifra che al momento spaventa la Roma, orientata su profili più sostenibili dal punto di vista economico. Ostigard, per esempio. La formula preferita da Trigoria sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe di diluire l’investimento. Disasi, dal canto suo, vorrebbe lasciare il Chelsea per cercare una nuova esperienza. L’idea Roma può prendere corpo, ma solo a condizioni più favorevoli. Il difensore francese, intanto, è tornato ancora una volta nei radar giallorossi.