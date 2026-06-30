Non è ancora il momento di Ndicka. Il centrale giallorosso non ha ancora messo piede in campo in questo Mondiale. E non lo farà nemmeno questa volta, almeno non dall'inizio. Il Ct Faé, infatti, ha scelto di mettere in difesa il duo composto da: Koussonou e Agbadou. La scelta di farlo partire dalla panchina era giustificata ad inizio Mondiale: Ndicka aveva appena recuperato dall'infortunio e non era ancora al top. Ma il centrale ora è in forma e attende la sua occasione. Che potrebbe arrivare durante il match. La sfida contro la Norvegia potrebbe essere anche l'ultima in questo Mondiale. La Costa d'Avorio si gioca tutto. Ancora una volta, però, lo farà senza Ndicka.