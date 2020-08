Monchi festeggia la vittoria sulla Roma: “È solo il primo passo, non perdiamo l’umiltà”

Ha esultato il figlio (che gli ha dedicato la vittoria), poi è arrivato il momento anche di Monchi. Il direttore sportivo del Siviglia, dopo il successo dei suoi sulla Roma per 2-0, ha pubblicato un post sui suoi account social: “Complimenti ai giocatori, allo staff e ai dipendenti. Questo è il primo passo, ma solo il primo, che non decide nulla: c’è ancora tanta strada da fare. Non perdiamo la nostra identità e la nostra umiltà”.

Con questo successo gli andalusi si qualificano per i quarti di finale di Europa League dove troveranno la vincente dell’ottavo di finale tra Wolverhampton e Olympiakos.