Il figlio di Monchi e la dedica al papà: “Questa vittoria è per te”

“Andiamo! Questa vittoria è per te”. Il tweet è di Alejandro Rodriguez, il figlio di Monchi, che ha festeggiato con un post sui social dopo il successo del Siviglia sulla Roma per 2-0 che è valso l’accesso ai quarti di finale di Europa League. Una provocazione a chi nella capitale ha tanto criticato l’operato del papà e direttore sportivo.

Gli andalusi hanno surclassato i giallorossi dall’inizio alla fine. La squadra di Fonseca non è riuscita neanche una volta a tirare in porta, segnale di quanto la partita sia stata a senso unico. Non il modo migliore per chiudere la stagione. Alla fine festeggiano solo a Siviglia. E c’è chi si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe…