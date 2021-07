Mkhitaryan: “Credo di poter vincere con questa squadra, ecco perché ho rinnovato”

Le parole dell'armeno: "Ho avuto qualche offerta dall'estero e dall'Italia ma ho preso la decisione di rimanere qui e sono contento".

Mkhitaryan è rimasto a Roma un altro anno. L'armeno nella stagione appena conclusa ha fatto la differenza, realizzando gol e assist. In scadenza di contratto, ha deciso in extremis di rimanere nella Capitale ancora un'altra stagione. In un'anticipazione a Sky Sport ha spiegato la sua scelta: "Ho creduto nel progetto della società, mi è piaciuto. Dal primo giorno ho detto che la Roma mi piace tanto: la città, la squadra e per questo ho rinnovato il contratto per un anno perché credo che possiamo vincere qualcosa con questa squadra".