Brutta tegola per il Milan e per Alexis Saelemaekers. L'ex centrocampista della Roma, infatti, sarà operato alla caviglia destra dopo gli accertamenti effettuati nei giorni scorsi. Si tratta della stessa articolazione finita sotto i ferri nel 2024 per una frattura del malleolo mediale (quando era ancora in giallorosso). L'operazione, ovviamente, allunga e di molto i tempi di recupero. Prima di rivedere il belga in campo, infatti, bisognerà attendere il 2027 inoltrato. Il suo 2026, dunque, è da considerarsi finito. Così come appare scontato il forfait per la sfida dell'Olimpico in programma il 9 gennaio. A rendere note le condizioni di Saelemaekers ci ha pensato direttamente il club rossonero con il seguente comunicato: "AC Milan comunica che, nel fine settimana, Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a ulteriori accertamenti alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale. Gli esami specialistici hanno evidenziato come la caviglia, a seguito del recente trauma in allenamento, abbia perso stabilità in sede di pregresso intervento chirurgico. Alla luce degli esiti degli accertamenti, è attualmente in corso una valutazione specialistica per definire il percorso terapeutico più appropriato".