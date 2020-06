Milan, Ibrahimovic punta la Roma: allenamento completo in gruppo. Ok Kjaer

Zlatan Ibrahimovic corre veloce verso il rientro. Oggi lo svedese ha messo un altro tassello importantissimo per il ritorno in campo e per questo si inserisce di diritto nella corsa a un posto nelle probabili formazioni di Milan-Roma. Come riporta ‘Sky Sport’, infatti, lo svedese ha svolto interamente l’allenamento con il resto dei compagni, senza avvertire fastidi, e può ritenersi sostanzialmente recuperato. Stefano Pioli, però, ha tenuto Ibrahimovic fuori dalle prove tattiche finali anti-Roma, ma se anche domani il gigante di Malmoe dovesse continuare su questa strada, dovrebbe tornare tranquillamente tra i disponibili e quindi convocato, poi da valutare con quante possibilità di scendere in campo contro la squadra giallorossa domenica alle 17.15. A ‘San Siro’, al centro della difesa rossonera, ci sarà anche Simon Kjaer, ex di giornata, che si è allenato in gruppo e ha anche partecipato alle prove tattiche. Per questo il danese si candida a una maglia da titolare accanto a Romagnoli, dopo che l’infortunio subito a Lecce ne aveva messo in forte dubbio la sua presenza. Sulle fasce ci saranno Conti e Theo Hernandez, con il resto della formazione che dovrebbe essere a stessa che ha vinto in casa dei pugliesi 4-1.