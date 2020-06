Milan-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo la vittoria con la Sampdoria di mercoledì, la Roma ha già la testa proiettata a domenica per la seconda delle 12 sfide finali di campionato contro il Milan. I tre punti contro la squadra di Ranieri rilanciano le ambizioni europee dei giallorossi che sono a 6 punti dall’Atalanta che nel prossimo weekend affronterà l’Udinese.

Milan-Roma, le probabili formazioni di Fonseca

Per la sfida contro il Milan, Mirante rimane in vantaggio su Pau Lopez. In difesa possibile ritorno di Mancini al fianco di Smalling. Sulla destra meglio Zappacosta di Peres, mentre Kolarov mantiene la titolarità sulla sinistra. A centrocampo coppia Veretout e Cristante (Diawara non è sembrato nella sua condizione migliore). Trazione offensiva formata da Carles Perez sulla destra, Mkhitaryan a sinistra e Pellegrini alle spalle di Dzeko, unica punta. Il Milan, invece, punterà sul 4-4-1-1 che ha fatto bene contro il Lecce e dunque senza ancora Ibrahimovic (forse sarà in panchina). In porta Donnarumma, mentre in difesa, da destra verso sinistra, ci saranno: Conti, Gabbia, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo Castillejo, Kessie, Bennacer e Bonaventura, mentre in attacco Rebic affiancato da Calhanoglu.

Milan (4-4-1-1): Donnarumma, Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo, Kessiè, Bennacer, Bonaventura, Calhanoglu, Rebic.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Milan-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Milan-Roma sarà trasmessa in esclusiva su ‘DAZN’con prepartita sullo stesso canale a partire dalle 17.00 e fischio d’inizio alle 17.15. Il match non sarà visibile sulla piattaforma Now Tv.