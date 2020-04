Mercato Roma, Nzonzi resta al Rennes: prestito esteso per la qualificazione in Champions

Il futuro di Steven Nzonzi continuerà in Francia. Almeno per un’altra stagione. La decisione della LFP di sospendere definitivamente la Ligue 1 ha consentito al Rennes di chiudere il campionato in terza posizione, conquistandosi così l’accesso ai preliminari di Champions League. In automatico, dunque, si attiva la clausola per l’estensione del prestito del centrocampista francese dalla Roma. Nelle scorse settimane era stato proprio il tecnico dei francesi, Julian Stephan, a rendere nota l’esistenza della clausola in un’intervista a L’Equipe 21: “Se alla fine dell’anno saremo tra i primi tre, il suo prestito sarà automaticamente esteso. In caso contrario, sarà di nuovo sul mercato: appartiene alla Roma e nella prossima stagione noi non avremo più il controllo su di lui”.